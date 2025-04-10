Что такое АСТЕР

Многопользовательское расширение АСТЕР - это программа для создания дополнительных рабочих мест на одном компьютере без тонких клиентов, виртуальных машин и терминальных станций.
Несколько пользователей могут одновременно работать на одном системном блоке (ноутбуке), не мешая другу. Использование программы позволяет сократить затраты на приобретение и эксплуатацию компьютерного оборудования на 50%..
Вы сможете запускать общие программы, создавать и редактировать документы, печатать на общем принтере, смотреть фильмы - на каждом рабочем месте свой и многое другое. Программа позволяет до 6 пользователей одновременно и независимо подключаться к интернету и облачным сервисам, а также совместно играть в сетевые игры.
Благодаря наличию нескольких версий, рассчитанных на различное число рабочих мест, программа успешно используется в компаниях малого и среднего бизнеса, Call-центрах, медицинских, образовательных учреждениях и малокомплектных сельских школах.
Программа работает со стандартным набором офисных, бухгалтерских, обучающих программ и графическими приложениям.
АСТЕР используется для оборудования, библиотек, бухгалтерий, офисов, на промышленных предприятиях, домашнего использования и совместных игр.
Использование программы для удаленной работы позволит одновременно работать, учиться и играть за одним компьютером.
С каждого рабочего места можно независимо подключиться к локальной сети, корпоративным или игровым серверам.
Программа АСТЕР сократит затраты на закупку IT оборудования при организации выставок, проведении семинаров и конференций.
Легкость в использовании,быстрая настройка, оперативная техподдержка и наличие 14 дневного пробного периода – вот неполный перечень преимуществ программы АСТЕР для многопользовательского режима работы.
ООО «ИБИК» является единственным разработчиком многопользовательского решения для Windows в России.
Мониторы могут быть подключены к компьютеру через HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, USB, WI FI.
При необходимости на каждое рабочее место можно подключить микрофон, наушники или гарнитуру, колонки, web-камеру, игровые устройства.
После установки и запуска программы, на каждом мониторе будет отображен свой рабочий стол и пользователи смогут независимо работать с одним общим компьютером и пользоваться общими приложениями.
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