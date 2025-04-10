Программа АСТЕР
Превратит ваш системный блок (компьютер) в два, четыре или даже шесть компьютеров
multiseat
Попробовать АСТЕР. 14 дней без ограничений.
chip Совместима с Windows 11/10/8/7
gerb Программа внесена в РЕЕСТР отечественного ПО

Что такое АСТЕР

Многопользовательское расширение АСТЕР - это программа для создания дополнительных рабочих мест на одном компьютере без тонких клиентов, виртуальных машин и терминальных станций.

Несколько пользователей могут одновременно работать на одном системном блоке (ноутбуке), не мешая другу. Использование программы позволяет сократить затраты на приобретение и эксплуатацию компьютерного оборудования на 50%..

Используя программу

Вы сможете запускать общие программы, создавать и редактировать документы, печатать на общем принтере, смотреть фильмы - на каждом рабочем месте свой и многое другое. Программа позволяет до 6 пользователей одновременно и независимо подключаться к интернету и облачным сервисам, а также совместно играть в сетевые игры.

Благодаря наличию нескольких версий, рассчитанных на различное число рабочих мест, программа успешно используется в компаниях малого и среднего бизнеса, Call-центрах, медицинских, образовательных учреждениях и малокомплектных сельских школах.

Программа работает со стандартным набором офисных, бухгалтерских, обучающих программ и графическими приложениям.

АСТЕР используется для оборудования, библиотек, бухгалтерий, офисов, на промышленных предприятиях, домашнего использования и совместных игр.

Использование программы для удаленной работы позволит одновременно работать, учиться и играть за одним компьютером.

С каждого рабочего места можно независимо подключиться к локальной сети, корпоративным или игровым серверам.

Программа АСТЕР сократит затраты на закупку IT оборудования при организации выставок, проведении семинаров и конференций.

Легкость в использовании,быстрая настройка, оперативная техподдержка и наличие 14 дневного пробного периода – вот неполный перечень преимуществ программы АСТЕР для многопользовательского режима работы.

ООО «ИБИК» является единственным разработчиком многопользовательского решения для Windows в России.

Как это работает

1
Шаг один

Подключите к компьютеру дополнительный монитор или телевизор

Мониторы могут быть подключены к компьютеру через HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, USB, WI FI.

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2
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Шаг два

Подключите к компьютеру дополнительную клавиатуру и мышь

При необходимости на каждое рабочее место можно подключить микрофон, наушники или гарнитуру, колонки, web-камеру, игровые устройства.

3
Шаг три

После установки и запуска программы, на каждом мониторе будет отображен свой рабочий стол и пользователи смогут независимо работать с одним общим компьютером и пользоваться общими приложениями.

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ASTER_multiuser

Варианты подключения

01
1
Компьютер и монитор, дополнительная клавиатура и мышь
02
2
Компьютер и телевизор, дополнительная клавиатура и мышь
03
3
Ноутбук и монитор, дополнительная клавиатура и мышь
04
4
Ноутбук и телевизор, дополнительная клавиатура и мышь

Преимущества

Преимущества

Снижение затрат
Меньшая интенсивность шума и высокочастотных излучений
Экология
Быстрота развертывания и обновления
Не используется локальная сеть
Удобно размещать в помещениях с небольшой площадью
Альтернатива тонким клиентам
За счет уменьшения количества работающего оборудования
Эргономичность
Меньшая интенсивность шума и высокочастотных излучений
Просто настроить
Быстрота развертывания и обновления
Экономия места
Удобно размещать в помещениях с небольшой площадью
Низкий уровень шума
За счет уменьшения количества работающего оборудования

Области применения

Области применения

Для дома, для игр
Рабочие места в банках, офисах, почтовых отделениях в бухгалтерии
Компьютерные классы в школах и университетах
Интернет-кафе, рабочее место трейдера
Компьютерное тестирование, обучение,семинары
В отелях, больницах, домах отдыха
Библиотеки, музеи, читальные залы
Выставки, семинары, конференции

Почему мы

01
19
19+ лет на рынке
02
support
Оперативная техническая поддержка на разных языках
03
techn
Техническая и информационная поддержка для дилеров

Новости

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Скачать программу

10-04-2025
Выпущена версия v2.60.5 для Windows
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Hybrid Office

14-01-2025
Lenovo продемонстрировала Hybrid Office, разработанный на основе программы АСТЕР
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Продажи на маркетах

10-11-2024
Начались продажи ПО "АСТЕР" на Yandex маркете, Wildberries цифровой (для физических лиц).
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