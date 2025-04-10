Что такое АСТЕР

Многопользовательское расширение АСТЕР - это программа для создания дополнительных рабочих мест на одном компьютере без тонких клиентов, виртуальных машин и терминальных станций.

Несколько пользователей могут одновременно работать на одном системном блоке (ноутбуке), не мешая другу. Использование программы позволяет сократить затраты на приобретение и эксплуатацию компьютерного оборудования на 50%..

Используя программу

Вы сможете запускать общие программы, создавать и редактировать документы, печатать на общем принтере, смотреть фильмы - на каждом рабочем месте свой и многое другое. Программа позволяет до 6 пользователей одновременно и независимо подключаться к интернету и облачным сервисам, а также совместно играть в сетевые игры.